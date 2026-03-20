Dopo Domenico un altra tragedia sconvolge l’Italia | neonata morta a soli due mesi

Un’altra tragedia ha colpito l’Italia: una neonata di soli due mesi è morta mercoledì 19 marzo all’ospedale San Pio di Benevento. Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte della bambina. La notizia si aggiunge a un episodio simile che aveva coinvolto un’altra famiglia poco prima. La procura ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Due medici risultano indagati per la morte di una neonata di due mesi, deceduta nella mattinata di mercoledì 19 marzo all’ospedale San Pio di Benevento. L’avviso di garanzia è stato firmato dalla Procura, dopo la denuncia presentata dai genitori alla polizia: l’obiettivo è ricostruire con precisione la sequenza clinica e capire se ci siano responsabilità. La piccola, secondo quanto emerso, era seguita per un lieve problema cardiologico al Monaldi di Napoli ed era arrivata al San Pio già con difficoltà respiratorie. Sarebbe stata ricoverata la sera precedente e poi dimessa; poche ore dopo, a casa, il peggioramento improvviso e la nuova corsa in ospedale, fino all’arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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