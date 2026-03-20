Donne e scuola | 4 incontri per valorizzare le autrici alpine

A Spazio Comune è stata presentata un’iniziativa educativa dedicata alle donne e alla scuola, composta da quattro incontri pensati per mettere in evidenza il ruolo femminile nelle aree alpine. L’obiettivo è coinvolgere il mondo scolastico e promuovere la cultura alpina attraverso eventi che si concentrano sulle autrici e sugli aspetti femminili legati alle comunità montane.

Un’iniziativa educativa che lega il mondo scolastico alla cultura alpina è stata presentata a Spazio Comune, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo femminile negli ambienti montani. Il progetto Donne, Scuola e Montagna prevede una serie di incontri programmati tra marzo e maggio 2026, coinvolgendo studentesse e autrici per creare un dialogo generazionale unico. L’attività si concentra sulla connessione verticale tra gruppi di lavoro formati da studenti e figure femminili del settore culturale, come scrittrici e registe. Questo approccio didattico mira a sfruttare le opere letterarie e cinematografiche come punto di partenza per approfondire i valori educativi trasmessi dall’ambiente montano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donne e scuola: 4 incontri per valorizzare le autrici alpine Articoli correlati “Tutte le donne della Dianara”: ad Acerra una rassegna letteraria celebra la creatività delle autrici contemporaneeLa città di Acerra è nota per la sua energia, la sua passione per la cultura e la sua storia. Terna premia le competenze per valorizzare le donneIn occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, Terna rinnova il proprio impegno per la valorizzazione del talento... Tutto quello che riguarda Donne e scuola 4 incontri per... Discussioni sull' argomento Formula 4+2, la Fondazione per la scuola italiana premia venti filiere con 600mila euro; Le donne nei Comuni italiani: il 35% degli amministratori è donna; Riforma Valditara, tra industria 4.0 e svendita ai privati della scuola pubblica; Le donne in Comune: oltre 44mila Amministratrici in Italia. Valditara, auguri a tutte le donne e grazie a chi è nel mondo della scuolaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna desidero rivolgere i miei auguri a tutte le donne italiane, con un ringraziamento particolare alle donne che, ogni giorno, con competenza, passi ... ansa.it Telesveva. . Referendum giustizia, ad Andria il confronto sul Si e sul No organizzato dal Club delle donne #andria #attualità #referendum #riforma #giustizia - facebook.com facebook Davvero noi donne ancora caschiamo in questa imboscata, grazie a quella formula tossica che ci hanno insegnato per anni e che collega la bellezza alla giovinezza Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica x.com