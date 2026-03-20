Donald Trump sarà il volto sulla moneta per il 250° anniversario ma è legale?

Per il 250° anniversario degli Stati Uniti, la Commissione per le Belle Arti ha approvato una moneta che raffigura il volto di Donald Trump. La decisione ha suscitato discussioni sulla legalità di questa scelta. La moneta sarà emessa ufficialmente e rappresenta una delle poche occasioni in cui un ex presidente viene raffigurato in questa forma. La questione riguarda ora gli aspetti legali legati alla produzione e alla distribuzione del pezzo.

Per il 250° anniversario degli Stati Uniti, la Commissione per le Belle Arti ha approvato una moneta con il volto di Donald Trump. Una scelta approvata all’unanimità che ha suscitato, oltre che aspre critiche, anche dubbi sulla sua legalità. La moneta per l’anniversario raffigura Donald Trump. La U.S. Commission of Fine Arts (CFA), l’agenzia federale indipendente degli Stati Uniti, ha approvato all’unanimità il design scelto per la moneta in oro 24 carati. Il progetto, pensato per celebrare il 250° anniversario il prossimo 4 luglio, raffigura il presidente statunitense. La posa virile, con i pugni chiusi e appoggiati su quella che sembra essere la Resolute desk, si basa su uno scatto realizzato da un fotografo della Casa Bianca durante la presidenza di Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Donald Trump sarà il volto sulla moneta per il 250° anniversario, ma è legale? Articoli correlati Trump vuole il suo volto sulla moneta da un dollaro: cosa dice la legge americanaA Washington le battaglie politiche non si combattono più solo su milioni di dollari, ma anche sul cambio che tintinna nelle tasche degli americani. Trump avrà la sua moneta d’oro: verrà coniata per il 250esimo anniversario della nascita degli UsaNegli Stati Uniti verrà coniata una moneta d’oro commemorativa (non corrente) con l’immagine di Donald Trump, in deroga al regolamento generale che... Tutti gli aggiornamenti su Donald Trump Temi più discussi: Donald Trump al Corriere: Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo; Trucco e slogan: la guerra di Trump è come una campagna elettorale; Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Pantano Iran | A Trump è servita una guerra per capire che ha bisogno degli alleati. Salvini, l'anti Donald: La guerra di Trump non è la nostra, non ci ha nemmeno avvisato. Che giravoltaIl vicepremier leghista in versione ultrapacifista scarica il tycoon: Non ci chiedano navi da guerra, non vogliamo mandare i nostri ragazzi a morire né avvicinare la terza guerra mondiale. Più forte ... ilfoglio.it Donald Trump lancia il Miga per l'Iran, ma è nei guai con Pokemon per il suo Maga: cosa succedeDonald Trump fa infuriare la Pokémon Company per un post sul Maga: Nessuna autorizzazione e lancia il nuovo progetto Make Iran Great Again ... virgilio.it Donald Trump sarà ritratto in una moneta d’oro. Una commissione consultiva nominata dal presidente degli Stati uniti ha infatti approvato il design di una moneta commemorativa in oro con l’immagine dello stesso Trump, in vista del 250mo anniversario della f - facebook.com facebook Buenavista bang club con il cantautore cubano con il Kalashnikov. "Il poeta del popolo cubano" Silvio Rodríguez, davanti alle minacce di Donald Trump ha detto: “Prendo il mio Kalashnikov, se mi attaccano”. Di @maurizio_crippa x.com