Don Matteo 15 si è concluso giovedì 19 marzo su Rai 1 con un finale che ha coinvolto i personaggi principali, tra cui Don Massimo, che continuerà nella prossima stagione. La puntata ha lasciato molti spettatori soddisfatti e ha annunciato ufficialmente la sedicesima stagione. La serie televisiva, che vede protagonista un prete detective, si è conclusa con un momento che ha emozionato il pubblico.

Don Matteo 15 ha chiuso i battenti giovedì 19 marzo. Su Rai 1 infatti è andata in onda l’ultima puntata con un finale da sogno all’insegna dell’amore che coinvolge anche Don Massimo, confermando la sua presenza per la sedicesima stagione. Anche se restano aperti alcuni dubbi. Il problema, dagli evidenti indizi, non è se si farà ma se ci saranno tutti i protagonisti, soprattutto Raoul Bova. Scopriamo quello che sappiamo. Don Matteo 15 chiude in bellezza. La quindicesima stagione di Don Matteo si è conclusa in gloria, confermandosi come una delle fiction più di successo della Rai. Infatti, giovedì 19 marzo, nonostante fosse la Festa del Papà, l’ultima puntata ha incollato al piccolo schermo 3. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Don Matteo 15, un finale da sogno: “Ci mancherete”. Anticipazioni sulla sedicesima stagione

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