Domenica in… amarezza Venier si brucia giocando con il fuoco

Domenica in ha vissuto una giornata di amarezza con la conduttrice che si è esibita in un’esibizione rischiosa, giocando con il fuoco. In Rai, la politica delle amicizie ha portato a un cambiamento nel modo di gestire il palinsesto, coinvolgendo anche professionisti di lunga esperienza. La trasmissione, che dovrebbe essere un punto di riferimento, si rivolge ormai a un pubblico che appare disattento e poco coinvolto.

In Rai la politica delle amicizie che ha ribattezzato la Tv di Stato “Telemeloni” coinvolge tutti, persino professionisti di lungo corso aggrappati all’affetto di un pubblico senile, sintonizzato con molta noia e poca lucidità. Sono anni che ci si aspetta di capire cosa potrebbe diventare Domenica In nelle mani di un gruppo creativo dal gusto più contemporaneo, ma la gestione giurassica della Rai, ora della Sinistra, ora della Destra, confida troppo nel gettone di presenza del pensionato medio italiano. Finché non si scontra direttamente con gli Amici di Maria De Filippi, il pubblico pomeridiano di Domenica In subisce la solita minestra di interviste tutte uguali a personaggi uguali pure loro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Domenica in… amarezza Venier si brucia giocando con il fuoco Articoli correlati DOMENICA IN: MARA VENIER INAUGURA IL 2026 CON MOLTE ICONE DELLO SPETTACOLOTorna l’appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 4... Altri aggiornamenti su Domenica in amarezza Venier si brucia... Temi più discussi: O me o lui. Mara Venier contro Mammucari: il caso a Domenica In dalle battute su Peppe Iodice alla gag dei tre moschettieri; Mara Venier contro Teo Mammucari a Domenica In: O me o lui, dalle battute su Peppe Iodice alla gag dei tre moschettieri; Mara Venier nera con Teo Mammucari: sei un p*rla e il video diventa virale; Mara Venier contro Teo Mammucari: O me o lui, cosa è successo a Domenica In -VIDEO-. Domenica In: Mara Venier, voglio bene a Teo Mammuccari, è una persona buonissimaMara Venier critica le interruzioni fuori luogo durante Domenica In, chiedendo più rispetto per ospiti e momenti delicati in trasmissione. serial.everyeye.it Domenica In, tensione alle stelle tra Mara Venier a Teo Mammucari: O me o luiMomenti di forte tensione durante la puntata di Domenica In del 15 marzo scorso, con Mara Venier che ha perso davvero la pazienza nei confronti di Teo Mammucari. Ecco cosa è successo. Domenica In, t ... notizie.it FIS Fesa Continental Fesa Games Cross Country Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 Santa Caterina Valfurva – Valfurva (SO) Due giorni di sci di fondo a Santa Caterina Valfurva: il gran finale della FESA Cup, l’ultima e decisiva tappa della Coppa Europa. - facebook.com facebook Domenica #22marzo è in programma una nuova immersione dei @GondolieriSub! I volontari dell’Associazione Gondolieri Sommozzatori saranno impegnati nelle operazioni di recupero dei rifiuti sommersi nei canali di #Venezia dalle ore 8 alle 14 nei segu x.com