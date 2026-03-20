Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi

Domenica a Pontida si terranno i funerali di Umberto Bossi, storico fondatore e figura di spicco del movimento leghista. Il leader è deceduto ieri sera all’età di 84 anni, lasciando un segno importante nel panorama politico italiano. La cerimonia si svolgerà nel paese natale, dove Bossi è cresciuto e ha costruito la sua lunga carriera politica.

, lo storico leader del Carroccio morto ieri sera a aveva 84 anni. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi Articoli correlati I funerali di Umberto Bossi domenica a PontidaSi terranno domenica 22 marzo a Pontida alle ore 12 i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni all’ospedale di Varese. Leggi anche: Umberto Bossi, domenica l’ultimo saluto nella “sua” Pontida. La premier Meloni parteciperà ai funerali Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi Tutto quello che riguarda Umberto Bossi Temi più discussi: Salvini: 'Tutti qui grazie all'idea di Bossi'. Domenica a Pontida i funerali con Meloni e Tajani; Morte del senatur Umberto Bossi: i funerali si terranno a Pontida; Lutto nel mondo della Lega: è morto Umberto Bossi; È morto Umberto Bossi. I funerali di Umberto Bossi si faranno domenica a PontidaROMA – I funerali di Umberto Bossi si celebreranno domenica 22 marzo alle 12 nel monastero di San Giacomo a Pontida. Lo fa sapere la Lega, annunciando che la cerimonia sarà trasmessa in diretta sui ca ... dire.it Morto Umberto Bossi, i funerali domenica a Pontida: ci sarà anche la premier MeloniI funerali del fondatore della Lega si terranno a Pontida domenica 22 marzo alle 14 nell’abbazia del monastero di San Giacomo. ecodibergamo.it Ieri è morto Umberto Bossi. E come ogni volta che in Italia muore un politico, parte il rito. Il copione lo conosciamo a memoria: il lutto, i "grande statista", i "padre della", i "ha cambiato il Paese". Tutto vero, tutto falso, tutto irrilevante. Perché il punto non è se Boss - facebook.com facebook Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com