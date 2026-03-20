Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi
, lo storico leader del Carroccio morto ieri sera a aveva 84 anni. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Domenica a Pontida i funerali di Umberto Bossi
Tutto quello che riguarda Umberto Bossi
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