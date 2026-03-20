domani scatta il nuovo mercato di pergola

Domani si terrà il nuovo mercato di Pergola, uno degli appuntamenti più antichi della città. La riorganizzazione degli spazi espositivi coinvolge principalmente la zona iniziale del centro storico, vicino al semaforo, dove le bancarelle saranno più compatte e concentrate rispetto al passato. Questa modifica interessa l’area dedicata alle vendite settimanali che si svolgono il sabato mattina.

Domani lo storico mercato settimanale di Pergola, che si svolge da numerosi decenni il sabato mattina, si presenterà con una nuova organizzazione degli spazi espositivi, maggiormente compattati e concentrati nella parte iniziale del centro storico sul lato semaforo. "Una scelta netta e concreta che rimette ordine, sicurezza e qualità al centro della vita cittadina", evidenzia il sindaco Diego Sabatucci. Ed è lo stesso capo della giunta a presentare la nuova disposizione, che domani partirà in via sperimentale e verrà mantenuta fino al 31 dicembre, dopodiché potrebbero arrivare o l’ok definitivo oppure decisioni di rettifica parziale o... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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