Documentari parole e note per la Palestina

Un evento dedicato alla Palestina presenta musica, documentari e un dialogo con chi lavora sul campo per aiutare la popolazione palestinese. L’iniziativa coinvolge artisti, produttori e operatori umanitari che condividono le loro esperienze e progetti. La serata intende offrire uno spaccato dei diversi aspetti della situazione palestinese attraverso immagini, suoni e testimonianze dirette.

Musica, documentari e una chiacchierata con chi opera sul campo per aiutare la popolazione palestinese. E poi uno spettacolo teatrale che farà ridere e pensare. Sono i due appuntamenti che animeranno il fine settimana del Bloom di Mezzago. Si comincerà oggi alle 20.30 con l’evento “ Sumud & Sound “, una serata interamente dedicata alla Palestina. Si partirà con la presentazione del documentario “ The Settlers “ di Louis Theroux, realizzato per la Bbc e che affronta il tema dei coloni israeliani in Cisgiordania, mentre subito dopo spazio a una chiacchierata con gli attivisti di West Climbing Bank, un progetto sportivo-politico nato nel 2017... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Documentari parole e note per la Palestina Articoli correlati MusiCometaSannio traguarda la XXVI edizione: un “Itinerario di Pace” tra note e paroleTempo di lettura: 3 minutiLa grande musica torna protagonista nel Sannio con la XXVI edizione di MusiCometaSannio, la storica rassegna concertistica... “Note di Donna”: musica, parole e dolcezza per celebrare l’8 marzoIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, la città di Pozzuoli si prepara ad accogliere un appuntamento all’insegna dell’arte, della... Documentário brasileiro expõe a luta palestina