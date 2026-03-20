Docenti siciliani e mobilità internazionale | la Regione Siciliana stanzia 20 milioni del Fse Plus tramite convenzione con Indire per la formazione all’estero

La Regione Siciliana ha stanziato 20 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus attraverso una convenzione con Indire, destinati alla formazione all’estero dei docenti. Questa iniziativa riguarda specificamente il sostegno alla mobilità internazionale degli insegnanti siciliani, con l’obiettivo di favorire esperienze formative fuori dal territorio regionale. La misura coinvolge direttamente le istituzioni scolastiche e i docenti interessati.

La mobilità internazionale dei docenti in Sicilia trova nuovo impulso grazie a una convenzione sottoscritta tra la Regione Siciliana e Indire. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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