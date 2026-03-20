DNA bianconero | quando la maglia è un’eredità

La Juventus, oltre a essere una squadra di calcio, rappresenta un simbolo radicato nel tempo, una vera e propria eredità tramandata di padre in figlio. La maglia bianconera è molto più di un semplice abbigliamento sportivo: è un segno distintivo che identifica una storia lunga e ricca di successi. La passione per i colori bianco e nero accomuna tifosi di diverse età e origini.

La Juventus non è soltanto un club: è una dinastia, un’eredità che si tramanda di generazione in generazione. E proprio ieri, 19 marzo 2026, nel giorno della Festa del Papà, la Vecchia Signora celebra un legame speciale: quello tra padri e figli uniti dagli stessi colori, il bianco e nero. Di padre in figlio, nel segno della Juventus. Sono due le famiglie che hanno inciso il proprio nome nella storia bianconera, condividendo non solo il talento, ma anche lo stesso DNA juventino. Tra i protagonisti spiccano Khephren Thuram e Alfonso Montero, due storie diverse unite da un destino comune. Il centrocampista francese Khephren Thuram ha scelto di raccogliere il testimone del padre Lilian Thuram, uno dei pilastri della Juventus dei primi anni 2000. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - DNA bianconero: quando la maglia è un’eredità Articoli correlati Quarta maglia Juve 2025/26: ufficiale il nuovo kit bianconero. Il comunicato, i dettagli e quando verrà indossato dalla squadra – FOTOCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Rugani vestirà la maglia della Fiorentina con la formula del prestito annunciata ufficialmente dal club bianconero.La Fiorentina ha ufficialmente annunciato il ritorno in maglia viola di Daniele Rugani, con la formula del prestito dallo Juventus Football Club. Tutti gli aggiornamenti su DNA bianconero quando la maglia è... Argomenti discussi: Sognando Yildiz: da Leone a Durmisi i talenti Juve in rampa di lancio che non conoscete. Il DNA bianconero di Danilo: Sento la fiducia della Juventus e voglio ripagarla sul campoIl difensore bianconero Danilo ha raggiunto lo storico traguardo delle 100 presenze con la maglia della Juventus. Un traguardo speciale che, intervistato dal canale ufficiale Youtube dei bianconeri, ... m.tuttomercatoweb.com Gli eroi bianconeri: Fernando VIOLAPionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ... tuttojuve.com