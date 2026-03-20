Divieto temporaneo di consumo di frutti di mare crudi | l’ordinanza del Comune di Avellino

Il Comune di Avellino ha imposto un divieto temporaneo di consumo di frutti di mare crudi in risposta all’aumento dei casi di Epatite A (HAV) in Campania. La Regione ha rafforzato i controlli sulla filiera dei molluschi bivalvi per garantire la sicurezza alimentare. La misura riguarda specificamente le attività commerciali e i consumatori che acquistano o consumano questi prodotti nella zona.

A seguito di un aumento dei casi di Epatite A (HAV) in Campania, la Regione ha rafforzato i controlli sulla filiera dei molluschi bivalvi. L'ASL di Avellino ha richiesto misure precauzionali urgenti, poiché cozze, vongole e ostriche consumate crude sono un importante vettore di trasmissione del virus. Cosa ordina:Tutti gli esercizi pubblici di somministrazione e vendita alimentare con consumo sul posto nel Comune di Avellino devono rispettare il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi. Cosa raccomanda alla popolazione:Non consumare frutti di mare crudi nemmeno a casa.Seguire le indicazioni dell'ASL di Avellino per acquisto e consumo sicuro degli alimenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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