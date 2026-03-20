Discendere o salire a Bologna la mostra fotografica di Andrea Borzatta allo Spazio b5

Sabato 21 marzo alle 18:00, lo Spazio b5 di Bologna apre le porte alla mostra fotografica di Andrea Borzatta intitolata “Discendere o salire”. L’esposizione si concentra su immagini che esplorano il rapporto tra spazio e visione, invitando i visitatori a confrontarsi con le fotografie presentate. La mostra rappresenta un appuntamento dedicato alla ricerca visiva e alla relazione tra immagine e interpretazione.

L’esposizione, curata dall’Arch. Lorena Zúñiga Aguilera, propone un percorso che mette al centro la fotografia come strumento di riflessione e di osservazione, accompagnato da un testo critico di Lorenzo Gresleri. A rafforzare il valore culturale dell’iniziativa contribuisce anche il patrocinio del Consolato Onorario del Cile per l’Emilia-Romagna, elemento che sottolinea la dimensione istituzionale e il respiro internazionale del progetto. Il titolo “Discendere o salire” suggerisce già una tensione concettuale che invita a interrogarsi sul movimento, sul cambiamento di prospettiva e sul rapporto tra esperienza fisica e lettura interiore dello spazio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - “Discendere o salire”, a Bologna la mostra fotografica di Andrea Borzatta allo Spazio b5 Articoli correlati Spazio B5 ospita la mostra fotografica di Andrea Borzatta "Discendere o salire"C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Dal 19 al... “Discendere o salire”: mostra fotografica di Andrea BorzattaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Dal 19... Contenuti utili per approfondire Andrea Borzatta Discussioni sull' argomento Rapiti da un paesaggio: Andrea Borzatta ci fa entrare nel suo Cile; Discendere o salire, il paesaggio cileno nelle fotografie di Andrea Borzatta allo Spazio b5; L’eco delle piccole distanze; Il paesaggio cileno nelle fotografie di Andrea Borzatta a Bologna. Il paesaggio cileno nelle fotografie di Andrea Borzatta a BolognaDa oggi al 30 marzo Spazio b5 a Bologna ospita la mostra fotografica 'Discendere o salire', curata dall'architetto Lorena Zúñiga Aguilera, testo critico di Lorenzo Gresleri e il patrocinio del Consola ... ansa.it Un’immagine visiva che trasforma il paesaggio cileno in un campo di forze opposte, tra la verticalità del desiderio e la gravità dell’abbandono. "Discendere o Salire" offre un percorso dove la fotografia di Andrea Borzatta smette di descrivere, per iniziare a inter - facebook.com facebook