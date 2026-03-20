Diretta gol Serie A LIVE | si gioca Genoa Udinese

Oggi si gioca la partita tra Genoa e Udinese, una delle sfide della 30ª giornata di Serie A. La cronaca e i risultati in tempo reale saranno aggiornati durante tutta la giornata, con sintesi, tabellino e moviola disponibili per seguire ogni azione. La partita si svolge nel contesto della stagione 202526, offrendo ai tifosi un'analisi dettagliata dell'incontro.

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