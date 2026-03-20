Diretta gol Serie A LIVE | Napoli avanti a Cagliari

Durante la 30esima giornata di Serie A, Napoli e Cagliari si sono affrontate in una partita che è stata trasmessa in diretta. La cronaca, con sintesi, tabellino e risultati, è disponibile in tempo reale, insieme alla moviola e agli eventi salienti. La partita si è conclusa con il Napoli in vantaggio, mentre le altre sfide del turno sono state seguite attraverso aggiornamenti live.

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