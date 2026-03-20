Dior ha annunciato il lancio di uno shampoo, ampliando così la propria linea di prodotti di bellezza. La notizia riguarda l’intenzione dell'azienda di entrare nel settore dei prodotti per capelli, senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sulle formulazioni. La decisione è stata comunicata tramite canali ufficiali, senza indicazioni su collaborazioni o partner coinvolti in questa nuova iniziativa.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dior ha deciso di non fermarsi alle fragranze o alla cura della pelle, e lo fa entrando in un territorio che fino a poco tempo fa sembrava secondario. I capelli. L’idea è semplice solo in apparenza. Portare il profumo dove resta più a lungo, accompagnando il movimento e il gesto quotidiano con una scia che non si esaurisce su collo e polsi. Il risultato è un rituale che unisce cura e identità senza trasformarsi in una lezione di chimica. Si parte dalla doccia e si arriva allo styling con una coerenza che ha qualcosa di molto contemporaneo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dior vuole farci lo shampoo

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