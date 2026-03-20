dieci foto e video per capire umberto bossi

Una raccolta di dieci foto e video permette di conoscere meglio Umberto Bossi, mostrando le sue canottiere, i gestacci e gli spot populisti. Tra immagini di battaglie contro «Roma ladrona» e scene di manovre politiche, il materiale offre un quadro visivo delle sue attività e delle sue prese di posizione nel corso degli anni. La selezione aiuta a comprendere alcuni aspetti della sua figura pubblica.

Le canottiere e i gestacci, gli spot populisti, le battaglie contro «Roma ladrona» e le manovre con e contro Silvio Berlusconi Umberto Bossi, morto giovedì a 84 anni, è stato tante cose insieme. Comunista e poi leader di un partito di destra, la Lega Nord; berlusconiano e antiberlusconiano, e poi berlusconiano di nuovo; ministro della Repubblica e teorico dello smembramento dell’unità nazionale; spregiudicato manovratore politico e critico spietato del potere dei partiti. Il partito da lui fondato in maniera un po’ rocambolesca è tuttora il più longevo tra quelli esistenti in Italia, anche se è molto cambiato: da quando nel 2004 ebbe un ictus cerebrale, la salute di Bossi peggiorò costantemente e anche la sua capacità di leadership fu seriamente compromessa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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