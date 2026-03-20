Nel primo giorno dei Campionati Mondiali indoor di atletica a Torun, 12 atleti italiani gareggiano, con Diaz e Dallavalle che conquistano le uniche medaglie per l’Italia. La competizione è in corso nella Kujawsko-Pomorska Arena, mentre la giornata si preannuncia ricca di eventi e sfide per la squadra azzurra. La competizione si concluderà domenica 22 marzo.

Si preannuncia una prima giornata piuttosto intensa per la squadra azzurra impegnata ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, che si terranno presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun (in Polonia) fino a domenica 22 marzo. Attesi nel complesso 12 atleti italiani nel corso di questo day-1 in cui verranno assegnati i primi quattro titoli della rassegna iridata al coperto: salto in alto donne, getto del peso donne, salto triplo uomini e 60 metri uomini. Oltre a queste gare si disputeranno le prime quattro prove dell’eptathlon (con Dario Dester come rappresentante azzurro) ed i turni preliminari di altre specialità. L’evento clou in casa... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Diaz e Dallavalle le uniche carte da medaglia dell’Italia nel day-1 ai Mondiali indoor. 12 azzurri in gara

Articoli correlati

Mondiali indoor di Torun, Day 1: 12 azzurri in gara, Diaz e Dallavalle puntano alla finale del triploIl campione del mondo in carica Andy Diaz e l’argento Andrea Dallavalle aprono la rassegna iridata con la finale diretta alle 19.

Mondiali indoor: Diaz e Dallavalle nel triplo, è caccia al podio: "Sereni. E tocchiamo ferro..."Tocca subito a loro: tocca subito a Andy Diaz e ad Andrea Dallavalle, i gemelli azzurri del triplo.

Una raccolta di contenuti su Diaz e Dallavalle le uniche carte da...

Temi più discussi: Mondiali indoor, Diaz e Dallavalle nel triplo, è caccia al podio: Sereni. E tocchiamo ferro...; Diaz e Dallavalle nel triplo dei mondiali indoor per una storica doppietta; LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!; LIVE! Day1: si parte con l'Heptathlon e le batterie di 60, 400 e 800.

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: subito Andy Diaz e Andrea Dallavalle!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor 2026 in ... oasport.it

Mondiali indoor, Diaz e Dallavalle nel triplo, è caccia al podio: Sereni. E tocchiamo ferro...I gemelli azzurri tra i favoriti: Andy è il campione uscente (Nemmeno avrei dovuto fare la stagione al coperto), Andrea il vice iridato all’aperto (Ora ho molta più consapevolezza). Venerdì, dalle ... msn.com

Si comincia 12 azzurri in gara nel Day 1: finale diretta per Diaz e Dallavalle nel triplo alle 19.35. Apertura a Torun con Dester nell’eptathlon, Randazzo e Ceccarelli nei 60 Diretta su RaiSport e Sky Sport Arena #atleticaitaliana #WorldAthleticsChamps - facebook.com facebook