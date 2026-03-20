derby salvezza fusignano lavezzola cotignola match duro

Nel girone F di Prima Categoria si giocheranno due derby, tra cui Fusignano e Lavezzola, che si affrontano in una sfida importante per la salvezza. Nel match Cotignola si prepara a sfidare una squadra avversaria in un incontro caratterizzato da grande intensità. Nella stessa giornata, la Stella Rossa, terza in classifica, affronterà in trasferta il Frugesport, con le posizioni di vertice in primo piano.

Nel girone F di Prima Categoria, sono due i derby in programma: per quanto riguarda l’alta classifica la Stella Rossa, terza con Savarna e Only Sport Alfonsine, fa visita al Frugesport. In zona playout si sfidano le due ravennati: il Real Fusignano del tecnico Andrea Balella (nella foto) ospita il Centro Erika Lavezzola. Entrambe sono al 12º posto con 22 punti, 6 in più del Placci Bubano, ospite del Bando: se si superassero i 7 punti una delle due sarebbe salva direttamente, anche per questo il derby ha grande importanza. Impegno casalingo quasi impossibile per il Cotignola, contro la capolista Copparo, ormai con un piede in Promozione mentre l’Only Sport affronta la pericolante Olimpia Quartesana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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