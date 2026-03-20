Derby Ravennate | Fusignano e Lavezzola per la salvezza

Nella ventiquattresima giornata di Prima Categoria, si svolge un match importante tra Real Fusignano e Centro Erika Lavezzola. Entrambe le squadre sono in parità con 22 punti e si contendono la salvezza. La partita si gioca a Fusignano e rappresenta un momento chiave per le ambizioni di entrambe nel campionato.

La ventiquattresima giornata di Prima Categoria promette uno scontro decisivo tra Real Fusignano e Centro Erika Lavezzola, due squadre ravennate appaiate al dodicesimo posto con 22 punti. La sfida, in programma domenica alle ore 14:30, assume un’importanza cruciale per la salvezza diretta, dato che il distacco dal Placci Bubano è di sei punti. Mentre l’alta classifica vede la Stella Rossa in trasferta contro il Frugesport, il principale resta sul duello tra le formazioni della zona playout dove ogni punto conta più del doppio. La vittoria di una delle due squadre garantirebbe il superamento della soglia dei sette punti necessari alla sicurezza immediata, trasformando questo incontro in una vera e propria gara per la sopravvivenza sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby Ravennate: Fusignano e Lavezzola per la salvezza Articoli correlati Derby salvezza. Fusignano-Lavezzola. Cotignola, match duroNel girone F di Prima Categoria, sono due i derby in programma: per quanto riguarda l’alta classifica la Stella Rossa, terza con Savarna e Only Sport... Leggi anche: Prima Categoria: oggi Portuense e Bando proveranno ad accorciare ad Alfonsine e Fusignano. Copparo scappa: 3 gol al Lavezzola Una raccolta di contenuti su Derby Ravennate Argomenti discussi: Prima categoria. Brinda l’Alfonsine. Al Fosso Ghiaia il derby col Savio; Stella Rossa forza 5. Only Sport Alfonsine bloccato in casa. Derby salvezza. Fusignano-Lavezzola. Cotignola, match duroNel girone F di Prima Categoria, sono due i derby in programma: per quanto riguarda l’alta classifica la Stella ... msn.com