Il report annuale dell’intelligence degli Stati Uniti sul 2026 evidenzia che l’Italia dovrà affrontare gravi sfide fiscali a causa della denatalità. Il documento analizza le minacce e le criticità del prossimo futuro, concentrandosi sulle questioni economiche e demografiche del Paese. Non vengono fatte supposizioni o analisi di cause, si limita a segnalare le problematiche individuate nel rapporto.

Il documento dell’intelligence Usa (Annual Threat Assessment 2026), pubblicato ogni anno dall’Office of the Director of National Intelligence, che delinea una panoramica completa sulle nuove minacce mondiali alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Denatalità, l’Italia nel report 2026 dell’intelligence Usa: «Dovrà affrontare gravi sfide fiscali»

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