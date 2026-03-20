Delmastro tra la mecca dei detenuti e i rapporti con la Camorra È il momento delle dimissioni

Delmastro è al centro di un confronto acceso che coinvolge le sue dichiarazioni sui detenuti e i sospetti legami con il prestanome del clan Senese. La situazione ha portato all’attenzione politica le sue posizioni e i rapporti con ambienti criminali, mentre il governo si trova di fronte alle conseguenze di queste notizie. La questione ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti.