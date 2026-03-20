Delmastro tra la mecca dei detenuti e i rapporti con la Camorra È il momento delle dimissioni
Delmastro è al centro di un confronto acceso che coinvolge le sue dichiarazioni sui detenuti e i sospetti legami con il prestanome del clan Senese. La situazione ha portato all’attenzione politica le sue posizioni e i rapporti con ambienti criminali, mentre il governo si trova di fronte alle conseguenze di queste notizie. La questione ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti.
Dalle frasi contro i detenuti ai legami con il prestanome del clan Senese. L'imbarazzo di Giorgia Meloni davanti ai casi che colpiscono uno dei suoi fedelissimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: “Spostare i detenuti in 41-bis in Sardegna è una violazione dei diritti umani”, la garante dei detenuti contro il piano Delmastro
“Detenuti al freddo, celle con muffa e infiltrazioni d’acqua”: la denuncia dei garanti a RebibbiaI garanti dei detenuti hanno visitato il carcere di Rebibbia a Roma, riscontrando una situazione grave: "Una vera e propria emergenza nella gestione".
Contenuti e approfondimenti su Delmastro tra 8220 la mecca dei...
«Resta al suo posto», Meloni difende Delmastro. E il caso arriva all'AntimafiaROMA Andrea Delmastro resta al suo posto? «Sì». Giorgia Meloni respinge, almeno per ora, le richieste di dimissioni che Schlein, Conte e tutte le opposizioni chiedono a ... ilmessaggero.it
Tutte le strade portano a Delmastro in una Biella chiusa tra silenzi e segretiBIELLA– A Biella tutte le strade portano ad Andrea Delmastro. D’altronde, in un capoluogo di provincia di 40mila abitanti, gli edifici pubblici sono tutti nell’arco di qualche decina di metri: dal com ... torino.repubblica.it