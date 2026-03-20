Delmastro Schlein | già ieri Meloni doveva chiedere dimissioni

Giorgia Meloni avrebbe dovuto chiedere le dimissioni di Andrea Delmastro già ieri, secondo quanto riportato. La discussione riguarda presunte responsabilità legate a un procedimento legale o a una controversia. La notizia si basa su fonti vicine ai fatti e riguarda specificamente le decisioni prese dal governo in relazione a questa situazione.

Roma, 20 mar. (askanews) – Giorgia Meloni avrebbe già dovuto chiedere le dimissioni di Andrea Delmastro. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la registrazione dello ‘Speciale sì o no’ dedicato al referendum, che andrà in onda questa sera su La7. “Ieri Giorgia Meloni avrebbe dovuto pretendere le dimissioni di Delmastro e invece, rivolgendosi a me, ha detto ‘io l’ho appreso dai giornali’. E ha aggiunto: ‘Questo dovrebbe farci riflettere su un certo modo di fare giornalismo’. Io credo che questo debba far riflettere piuttosto sul suo modo di scegliere i sottosegretari alla giustizia”, ha spiegato. “Delmastro – ha sottolineato la Schlein – era già stato condannato per aver rivelato delle informazioni segrete per usarle contro di noi in aula e ha mentito su questa vicenda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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