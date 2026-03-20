Delmastro ha commentato con tono acceso la vicenda del ristorante, affermando che

«Delmastro è stato uno dei protagonisti della campagna per il Sì e naturalmente la macchina del fango a orologeria se ne occupa nell'ultima settimana di campagna elettorale. Viene evocata una vicenda irrilevante, nella quale il sottosegretario ha compiuto in tempi non sospetti tutti i gesti corretti e tempestivi che ci si attende da un uomo delle Istituzioni». A parlare è Gianfranco Rotondi, deputato eletto con Fdi, dopo ore in cui polemiche e richieste di dimissioni piovono su Andrea Delmastro delle Vedove (foto a sinistra), sottosegretario alla Giustizia, di Fdi. La voce di Rotondi è si leva in sua difesa insieme a quella di Elisabetta Gardini, capogruppo Fdi, «fango su una vicenda inesistente». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Delmastro sbotta sulla vicenda del ristorante: "La mafia è m..."

Articoli correlati

Bufera sul sottosegretario Delmastro: era socio di un ristorante con la figlia di un condannato per mafiaAndrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e importante deputato di Fratelli d’Italia, è al centro di un nuovo caso che lo mette in imbarazzo.

Delmastro, la Bisteccheria d’Italia e i Fratelli (ex) soci dell’erede del boss. L’opposizione: “Affari con la mafia”Roma – Il ristorante si chiama Bisteccheria d’Italia e si trova in via Tuscolana 452.

Contenuti e approfondimenti su Delmastro sbotta

Caso Delmastro, Meloni smentisce le dimissioni e il sottosegretario replica e difende: Mafia m***aGiorgia Meloni nega le richieste di dimissioni delle opposizioni per il caso Delmastro, socio per un anno della figlia di un condannato per mafia ... virgilio.it

Delmastro, Meloni per ora blinda il sottosegretario dopo il caso ristorante: ma in FdI monta l’imbarazzoAndrea Delmastro per ora resta al suo posto. A blindare il sottosegretario alla Giustizia è Giorgia Meloni, che da Bruxelles nella serata di giovedì interviene dopo ore di silenzio sul caso riguardant ... unita.it