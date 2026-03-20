Andrea Delmastro, associato a una società collegata a un prestanome del clan dei Senese, si trova in una situazione difficile. La vicenda coinvolge anche altri esponenti di Fratelli d’Italia del biellese, mentre il silenzio di Meloni sulla questione prosegue. La notizia si concentra sulla figura di Delmastro in foto con un amico di Senese, senza ulteriori approfondimenti o commenti.

Referendum Le opposizioni chiedono le dimissioni del sottosegretario La premier, da Fedez, ribadisce: «Se vince il No non me ne vado» Referendum Le opposizioni chiedono le dimissioni del sottosegretario La premier, da Fedez, ribadisce: «Se vince il No non me ne vado» Si aggrava la situazione di Andrea Delmastro, socio assieme ad altri esponenti del biellese di Fratelli d’Italia di un società collegata a un prestanome del clan dei Senese. Gli atti dell’inchiesta sugli affari del clan romano che coinvolgono il sottosegretario alla giustizia meloniano risultano essere già in Commissione parlamentare antimafia. Le opposizioni chiedono che Delmastro venga audito, la cosa dovrebbe essere valutata nell’ufficio di presidenza dell’organismo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Delmastro in foto con l’amico di Senese. Il silenzio di Meloni

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