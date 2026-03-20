Delmastro Conte a Meloni | la manina si chiama stampa libera

Roma, 20 mar. (askanews) – “Poco fa la presidente Meloni se l’è presa con una manina, la solita manina che quando c’è la chiamata degli italiani al voto tira fuori il caso Delmastro. E ha detto che il comportamento di Delmastro è stato ‘un po’ leggero’. Io dico che il presidente del Consiglio dovrebbe preoccuparsi non della manina che ha tirato fuori la notizia: in un ordine democratico si chiama stampa libera e indipendente, che deve controllare il potere”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, concludendo a Roma la manifestazione di chiusura della campagna del M5S per il No al referendum costituzionale. “Invece... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Una raccolta di contenuti su Delmastro Conte a Meloni la manina si...

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Delmastro, Conte: dimissioni, Meloni prigioniera del sottosegretario?Roma, 20 mar. (askanews) - 'Delmastro si deve dimettere stasera, non può più entrare al ministero (della Giustizia, ndr) un personaggio del ... notizie.tiscali.it

Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata maninaSchlein: La premier avrebbe dovuto pretendere le dimissioni già ieri. Conte: È ricattata?. M5S: Triste Meloni che parla di manine e non di mafia. repubblica.it

Tra gli interventi anche quelli dei Sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno e della Giustizia, Wanda Ferro e Andrea Delmastro - facebook.com facebook