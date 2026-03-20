La vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera ha chiesto le dimissioni di Delmastro, dopo che sono emerse nuove rivelazioni sui suoi rapporti con un esponente mafioso e sui silenzi di Palazzo Chigi riguardo alla vicenda. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione sui presunti collegamenti e sulle omissioni ufficiali legate all’indagine. La questione ha suscitato immediatamente reazioni e discussioni tra gli altri membri politici.

La vicecapogruppo M5S alla Camera chiede le dimissioni di Delmastro: nuove rivelazioni sui rapporti con un esponente mafioso e silenzi di Palazzo Chigi.. “Le nuove rivelazioni della stampa, non solo evidenziano che Delmastro ha incontrato un esponente mafioso nonostante abbia affermato il contrario, ma anche che Palazzo Chigi era a conoscenza di questa vicenda da più di un mese. Si tratta di un episodio estremamente grave e Delmastro non può restare un minuto di più al suo posto. Tra l’altro c’è anche da chiedersi perché Meloni abbia taciuto fino ad ora e abbia di fatto coperto il sottosegretario. D’altronde però il concetto di Giustizia di Giorgio Meloni ha il volto di Nordio, un ministro che parla di ‘modestissime mazzette’ e che vuole riformare la magistratura assoggettando il potere giudiziario a quello politico”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Delmastro, Auriemma (M5S): “Si dimetta, Perché Meloni lo ha coperto?”

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