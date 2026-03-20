Degrado al parco Comune al lavoro

A Cattolica, il laghetto del Parco della Pace è al centro di una segnalazione di Fratelli d’Italia, che denuncia un forte degrado e chiede interventi urgenti. Il Comune è al lavoro per affrontare la situazione e risolvere le criticità segnalate. La questione ha suscitato attenzione tra i cittadini e le associazioni locali.

È polemica a Cattolica sulle condizioni del laghetto del Parco della Pace, al centro di una segnalazione di Fratelli d’Italia che denuncia una situazione di "forte degrado", chiedendo "interventi urgenti". A sollevare il caso è Laura Casonato, coordinatrice comunale del partito, che parla di un "lento declino ormai evidente". Secondo quanto riportato dopo alcuni sopralluoghi, "il livello dell’acqua sarebbe ai minimi e il sistema di ricircolo completamente fermo. Una pompa attende di essere sostituita e l’altra è spenta", evidenzia Casonato. Particolarmente critica, secondo Fratelli d’Italia poi la situazione della fauna: i pesci sarebbero in difficoltà, "costretti a boccheggiare in superficie in un habitat privo di ossigeno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Degrado al parco". Comune al lavoro Articoli correlati Reggio Calabria, degrado al Parco Lineare Sud: spazzaturaIl degrado silenzioso del Parco Lineare Sud di Reggio Calabria, un’area che avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di riqualificazione urbana, si... Degrado vicino al parco: "Auto abbandonata da mesi, bivacchi notturni e rifiuti"Diamo spazio alla segnalazione di un lettore: "Da diversi mesi, in via Alfredo Badiali, di fianco al noto supermercato della catena Lidl, è presente... So... Everyone Hates Las Vegas Now — Tourists Are Getting Their Revenge Contenuti e approfondimenti su Degrado al parco Comune al lavoro Temi più discussi: Degrado al parco. Comune al lavoro; Modena, il caso della ruota panoramica anti-degrado al parco Novi Sad: appena inaugurata è già pronta per essere smantellata; Vetralla, parco comunale nel degrado: la denuncia di un cittadino; Parco di via Corelli riqualificato con fondi PNRR già nel degrado: a Cerveteri scoppia la polemica (VIDEO). Degrado al parco. Comune al lavoroÈ polemica a Cattolica sulle condizioni del laghetto del Parco della Pace, al centro di una segnalazione di Fratelli d’Italia che denuncia una situazione di forte degrado, chiedendo interventi ... ilrestodelcarlino.it Modena, il caso della ruota panoramica anti-degrado al parco Novi Sad: attiva per due mesi, è già pronta per essere smantellataIl progetto era stato fortemente sostenuto dal sindaco Massimo Mezzetti, intenzionato a contrastare con la socialità le cattive frequentazioni del luogo ... corrieredibologna.corriere.it VALSUSA, IL DEGRADO DELLA STAZIONE DI AVIGLIANA Foto di sabato 14 marzo 2026 - facebook.com facebook Il presidente della FIGC Gabriele Gravina chiede il supporto del Governo sulle scommesse: «Il betting è un motore finanziario di sviluppo dei vivai e porterebbe a superare il degrado delle infrastrutture» x.com