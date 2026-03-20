A San Giacomo si osserva da tempo una situazione di degrado: panchine prive di assi, potature assenti nel parcheggio, erbacce alte lungo le piste ciclopedonali. I residenti e i frequentatori degli spazi segnalano lo stato di incuria di questa zona, dove le condizioni di abbandono sono evidenti e visibili. La scena riflette una problematica nota da molto tempo nel quartiere.

Panchine senza assi dove potersi sedere, potature che latitano nel parcheggio del quartiere, erbacce ormai alte lungo le piste ciclopedonali, in un contesto di degrado che di certo non piace ai residenti e ai frequentatori di quegli spazi. Il riferimento è alla zona industriale di San Giacomo a Guastalla. Oltre i capannoni e i vari stabilimenti, ci sono anche spazi residenziali, che attorno prevedono aree verdi attrezzate e piste ideali per una corsetta o una passeggiata in periferia, lontano dal centro storico. Ma alcuni residenti segnalano una situazione di degrado che ormai dura da tempo. "Abbiamo segnalato la situazione ormai da tempo agli uffici comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Degrado a San Giacomo: "Situazione nota da tempo"

Articoli correlati

Conservatorio commissariato, Cgil: "Concorsi poco chiari e trasparenti, situazione nota da tempo"Il sindacato: "Già da diverso tempo riceviamo segnalazioni dalle lavoratrici e dai lavoratori dell'istituto e dalla stessa Rsu di procedure non...

Una selezione di notizie su San Giacomo

Temi più discussi: Degrado a San Giacomo: Situazione nota da tempo; Degrado urbano, lo spaccio di eroina non si ferma: in due finiscono nei guai; Napoli, caserma nel bene distrutto dai vandali: svolta per il polifunzionale di Barra; Trieste, controlli straordinari nelle aree sensibili: identificate 196 persone in una notte.

Degrado a San Giacomo: Situazione nota da tempoI residenti lamentano la mancata manutenzione delle aree verdi della zona. Il viaggio tra panchine distrutte e le erbacce lungo le piste ciclopedonali. ilrestodelcarlino.it

Degrado tour nel centro di Carrara. E il presidio raddoppia occupando il San GiacomoAl termine della 'via crucis' tra le brutture simbolo dell'abbandono della città, l'assemblea permanente che occupa la sala consiliare dal giorno dell'alluvione ha preso possesso anche dell'ex ... quotidiano.net

Sabato 21 marzo alle ore 19.30 presso la Chiesa di San Giacomo di Pontedecimo - facebook.com facebook