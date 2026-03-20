La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di un nuovo attaccante, che già si trova a Torino. Nel frattempo, si discute di possibili partenze di due attaccanti, entrambi sotto osservazione a causa delle prestazioni di quest’anno. La società sta valutando le mosse da compiere in vista del mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. La situazione è in fase di definizione e non sono stati comunicati ulteriori dettagli.

di Alessio Lento I bianconeri sono pronti a considerare una doppia partenza degli attaccanti che hanno deluso in questa stagione, mentre un nuovo arrivo è già praticamente chiuso. Il calciomercato è sempre un tema che fa battere il cuore dei tifosi e la Juventus sembra voler muoversi con decisione. Nonostante le voci che circolano sui vari movimenti in uscita, tra i quali spiccano i possibili addii di David e Openda, la vera novità in casa bianconera riguarda il primo grande acquisto per il futuro. Il nuovo rinforzo è già a Torino, pronto a vestire la maglia bianconera, mentre le operazioni in uscita si stanno intensificando. Addio a David e Openda: un futuro incerto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - David e Openda asfaltati: il primo acquisto della Juventus è già a Torino

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