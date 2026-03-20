Una decina di volantini con scritte offensive contro il sistema giustizia sono stati trovati ieri mattina davanti al tribunale e alla procura. I volantini contenevano insulti come “Palazzo delle ingiustizie” e “disonesti”. Nessuna persona è stata identificata o fermata al momento. L’episodio si è verificato in pieno giorno, attirando l’attenzione di passanti e operanti delle forze dell’ordine.

Una decina di volantini zeppi di insulti contro il ‘ sistema giustizia ’ sono comparsi ieri mattina davanti al tribunale e alla procura. I fogli, di dimensioni simili a quelle di un bloc notes e scritti al computer, prendono di mira principalmente giudici e pubblici ministeri, tirando in ballo in qualche caso anche gli avvocati. Le parole riportate su quei pezzi di carta, sparsi davanti agli ingressi di via Borgo dei Leoni e via Mentessi, sono di vario tipo. Si va da "Palazzo delle ingiustizie" al più pungente "Pm di m.", passando per altri epiteti come "Giudici disonesti" fino ad arrivare all’ipotesi di una sorta di "collusione" tra avvocati e magistrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Davanti a procura e tribunale. Volantini di insulti ai magistrati: "Palazzo delle ingiustizie, disonesti"

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