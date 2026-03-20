Dario Dester si ritira dai Mondiali Indoor 2026 di atletica a Torun, in Polonia, dove avrebbe gareggiato nell’eptathlon. La competizione è iniziata oggi, ma l’atleta ha deciso di abbandonare la gara prima di completarla. La sua presenza nel torneo si è conclusa con questa scelta, senza ulteriori dettagli sulla posizione in cui si trovava al momento dell’addio alla gara.

Dario Dester ha deciso di ritirarsi ai Mondiali Indoor 2026 di atletica e non porterà a termine l’eptathlon in quel di Torun (Polonia), dove oggi è incominciata la rassegna iridata al coperto. L’azzurro ha accusato un trauma all’adduttore della gamba sinistra ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca al termine della gara di getto del peso, la terza sulle sette in programma. Al momento dello stop forzato, il nostro portacolori si trovava in undicesima posizione con 2.515 punti all’attivo. L’avvio di giornata era stato decisamente convincente sui 60 metri, chiudendo con il tempo di 6.93, a un paio di centesimi dal proprio personale siglato tre settimane fa in occasione dei Campionati Italiani Assoluti al PalaCasali di Ancona, quando siglò il record nazionale di eptathlon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dario Dester si ritira ai Mondiali Indoor: cos’è successo nell’eptathlon e in che posizione si trovava

Articoli correlati

Dario Dester vicino alla top5 dopo tre prove dell’eptathlon ai Mondiali indoor. Svetta EhammerVanno in archivio le prime tre prove dell’eptathlon nella sessione mattutina della giornata d’apertura dei Campionati Mondiali indoor di atletica...

Dario Dester ritocca il record italiano dopo 5 anni: sfondato un muro nell’eptathlonDario Dester ha firmato il nuovo record italiano di eptathlon, disciplina che prevede la disputa di sette prove al coperto.

Tutto quello che riguarda Dario Dester

Discussioni sull' argomento Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara; Mondiali di atletica indoor, il programma degli italiani in gara oggi 20 marzo e dove vederli in TV: Diaz e Dallavalle in finale nel salto; Mondiali Indoor di Atletica, venerdì Marta Zenoni in pista per i 1.500 m; LIVE! Day1: serata di gala: Dallavalle e Diaz per la doppietta nel triplo.

Mondiali Indoor di Torun 2026: Grande giornata per gli azzurri! Oggi si apre con le prove multiple, dove Dario Dester inizia l’eptathlon con i 60 metri alle 10.05, dando il via a una giornata ricca di emozioni! In mattinata, occhi puntati sulla velocit - facebook.com facebook