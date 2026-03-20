Dopo aver vinto l’argento a Rio 2016 e conquistato un oro mondiale, il lunghista sudafricano ha attraversato momenti difficili, tra squalifiche e problemi di tossicodipendenza. Ora, però, è tornato in gara e partecipa ai Mondiali di Torun. La sua presenza testimonia un percorso di rinascita che lo ha portato di nuovo in pista dopo anni di ostacoli.

Quando salti più lontano di tutti possono accadere due cose: puoi prenderti il mondo dell’atletica, stabilire record e collezionare titoli. Oppure, se salti troppo in là, puoi finire dall’altra parte, in un buco nero fatto di droga, violenza e perdizione. Luvo Manyonga ha fatto entrambe le cose. Due volte. Andata e ritorno. È passato dall'essere tossicodipendente all'essere vicecampione olimpico (Rio 2016), poi campione del mondo (Londra 2017) e infine, di nuovo, tossicodipendente. Oggi ha 35 anni ed è, ancora una volta, un atleta di vertice: lo scorso mese ha saltato 8,11 metri strappando così il pass per questi Mondiali indoor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dall'oro alla squalifica e la tossicodipendenza. Ma Manyonga è rinato ed è ai Mondiali

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