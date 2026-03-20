Dopo lo scandalo legato al bacio con un detenuto, l’ex poliziotta esce dal carcere e si dedica a una nuova vita online. È diventata protagonista di un caso giudiziario e ora si reinventa sui social, dove condivide momenti della sua quotidianità e si avvicina a un pubblico diverso da quello del passato. La sua storia ha attirato l’attenzione di molti, portando alla ribalta il suo percorso di cambiamento.

Chi è l’ex agente finita al centro dello scandalo?. Da poliziotta a protagonista di un caso giudiziario, fino alla rinascita sui social. Choni Kenny, 28 anni, ex agente della Greater Manchester Police, è tornata libera dopo aver scontato solo una parte della condanna a quasi quattro anni per gravi violazioni del suo ruolo. Il suo nome era finito al centro delle cronache per relazioni con esponenti della criminalità organizzata e per aver divulgato informazioni riservate, compromettendo operazioni di polizia. Oggi, però, la sua storia prende una piega inattesa. Le relazioni con criminali e la caduta. Secondo quanto emerso in tribunale, Kenny aveva intrattenuto rapporti con due uomini legati ad ambienti criminali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Dalla divisa a TikTok dopo lo scandalo del bacio al detenuto: ex poliziotta esce dal carcere e si reinventa online

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