Il 20 marzo Nikita ha pubblicato il singolo “Son Questa” nel giorno del suo compleanno. L’artista ha dichiarato di aver rischiato di morire e di aver deciso di usare la musica per smettere di compiacere gli altri. La canzone segna un momento importante nella sua carriera e rappresenta una svolta personale, che si riflette nel testo e nella scelta del giorno di uscita.

«Ho rischiato di morire, ora scelgo la musica per smettere di compiacere» – Nikita. Il 20 marzo 2026, nel giorno del suo 32esimo compleanno, Nikita, all’anagrafe Nikita Pelizon, pubblica “ Son Questa ”, il nuovo singolo che si collega in modo diretto al percorso narrativo e musicale iniziato con “ Maschere ” e sviluppato, negli ultimi mesi, attraverso “ Sei Bella Se ”, “ Angeli e Demoni ” e il format social “SmascherAMANDOMI”. La poliedrica artista triestina mette nero su bianco una consapevolezza maturata nel tempo e la consegna a una canzone che ruota attorno ad un unico punto: smettere di adattarsi, iniziando a sottrarsi alle attese che arrivano dall’esterno, per interrompere la trattativa continua con lo sguardo degli altri e dichiarare, senza più giustificazioni, la propria essenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Dal rischio di morire al bisogno di ascoltarsi davvero: Nikita pubblica “Son Questa” nel giorno del suo compleanno

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