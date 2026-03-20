Dal rischio di morire al bisogno di ascoltarsi davvero | Nikita pubblica Son Questa nel giorno del suo compleanno
Il 20 marzo Nikita ha pubblicato il singolo “Son Questa” nel giorno del suo compleanno. L’artista ha dichiarato di aver rischiato di morire e di aver deciso di usare la musica per smettere di compiacere gli altri. La canzone segna un momento importante nella sua carriera e rappresenta una svolta personale, che si riflette nel testo e nella scelta del giorno di uscita.
«Ho rischiato di morire, ora scelgo la musica per smettere di compiacere» – Nikita. Il 20 marzo 2026, nel giorno del suo 32esimo compleanno, Nikita, all’anagrafe Nikita Pelizon, pubblica “ Son Questa ”, il nuovo singolo che si collega in modo diretto al percorso narrativo e musicale iniziato con “ Maschere ” e sviluppato, negli ultimi mesi, attraverso “ Sei Bella Se ”, “ Angeli e Demoni ” e il format social “SmascherAMANDOMI”. La poliedrica artista triestina mette nero su bianco una consapevolezza maturata nel tempo e la consegna a una canzone che ruota attorno ad un unico punto: smettere di adattarsi, iniziando a sottrarsi alle attese che arrivano dall’esterno, per interrompere la trattativa continua con lo sguardo degli altri e dichiarare, senza più giustificazioni, la propria essenza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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