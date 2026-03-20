Durante le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si evidenzia come l’industria italiana dei dispositivi medici e degli ausili tecnologici abbia sviluppato protesi di alta precisione che vengono utilizzate sia dagli atleti che nella vita quotidiana. Questa realtà vede innovazioni che migliorano la mobilità e l’autonomia di molte persone, dimostrando come la tecnologia possa fare la differenza oltre il contesto sportivo.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, si racconta una storia che va ben oltre lo sport: è la storia di un’industria italiana di eccellenza, quella dei dispositivi medici e degli ausili tecnologici, che trasforma l’ingegneria di precisione in strumento di libertà. Scarponi modellati sul calco del moncone, slittini da biathlon costruiti attorno alla scansione tridimensionale del corpo dell’atleta, carrozzine sportive progettate per reggere l’intensità del para ice hockey: sono prodotti nati in Italia, in un settore che vale quasi 19 miliardi di euro e conta oltre 4.600 aziende e 130.500 addetti. E le Paralimpiadi sono anche l’occasione per... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dagli atleti delle Paralimpiadi alla vita di tutti i giorni: il MedTech italiano che rivoluziona le protesi

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Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la tecnologia italiana trasforma gli ausili medici in strumenti di libertà (non solo per gli atleti) x.com