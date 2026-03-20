Un uomo è rimasto da solo tra i ghiacci per 54 giorni, affrontando temperature di circa 50 gradi sotto zero. La sua sopravvivenza è stata documentata durante questo periodo estremo, senza alcun supporto esterno. L’uomo ha affrontato condizioni di isolamento totale, mettendo alla prova la propria resistenza e capacità di adattamento in un ambiente ostile.

Certo che occorre possedere una dose di misantropia agonistica non indifferente, per lanciarsi in un’impresa del genere. Eppure lì fuori, in una gelida (eufemismo) mattina del 26 dicembre 2018, l’americano Colin O’Brady può voltarsi indietro, scrutare quel manto di ghiaccio ed abbandonarsi ad un sorriso. A trent’anni scoccati ha appena portato a termine un’impresa sconsiderata: ha attraversato l’Antartide da lato a lato, senza l’ausilio di mezzi, vele o cani slitta. Si è sottoposto a rischi di ogni tipo e ad intemperie potenzialmente letali per 54 lunghissimi giorni e 1500 km complessivi. Un uomo contro un continente di ghiaccio che, per inciso, non ha fatto proprio nulla per rendersi ospitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da solo tra i ghiacci, sopravvive a 50 sotto zero per cinquantaquattro giorni

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