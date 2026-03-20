da nordio a bartolozzi tutte le uscite scomposte del centrodestra sul referendum

Durante questa campagna referendaria, diversi esponenti del centrodestra hanno rilasciato dichiarazioni che sono state giudicate discutibili, mentre i sondaggi continuano a cambiare rapidamente. Da Nordio a Bartolozzi, molte uscite pubbliche sono state caratterizzate da toni scomposti e frasi poco ponderate. I politici coinvolti hanno espresso opinioni che hanno suscitato reazioni contrastanti e hanno contribuito a mantenere alta la tensione nel dibattito.

Se c’è una certezza in questa campagna referendaria, è che al passare dei giorni e con i sondaggi in rapida evoluzione tanti politici si sono lasciati andare a dichiarazioni discutibili. È cominciato tutto con una parola: “para-mafioso”. A pronunciarla – o meglio, ad accostarla al Consiglio superiore della magistratura (Csm) – è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nell’intervista del 15 febbraio sui quotidiani del gruppo Nord-Est Multimedia in cui raccontava le ragioni che, secondo lui, dovevano spingere gli italiani a votare Sì al referendum. Intendiamoci il Guardasigilli in passato aveva già definito il sistema delle correnti di pm e giudici un “verminaio”, ma quella volta è andato oltre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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