Da Beyoncé alla Regina Elisabetta | gli star look sono al centro delle mostre di moda della Primavera 2026

Da iodonna.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Beyoncé alla Regina Elisabetta, le star sono protagoniste delle mostre di moda previste per la Primavera 2026. Questi eventi esibiscono abiti e look iconici indossati da figure pubbliche di rilievo, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori. Le esposizioni si svolgono in musei e fondazioni, offrendo uno sguardo diretto sui capi che hanno segnato epoche e tendenze.

Q uesta primavera la moda occupa musei e fondazioni con progetti che fanno venir voglia di prendere e partire. Il calendario espositivo internazionale delle mostre di moda 2026 si anima di appuntamenti imperdibili, dall’Italia all’estero, che meritano il viaggio. Il fil rouge? Abiti indossati da personaggi e star che hanno fatto la storia. Tendenze Autunno Inverno 20262027: 10 trend moda che definiranno il guardaroba X Dalle grandi Maison agli archivi riscoperti, dalle icone del Novecento alle nuove visioni contemporanee, ecco le esposizioni a tema fashion più imperdibili della primavera 2026. Dalla visione di Elsa Schiaparelli ad oggi, a Londra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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