Da Beyoncé alla Regina Elisabetta | gli star look sono al centro delle mostre di moda della Primavera 2026

Da Beyoncé alla Regina Elisabetta, le star sono protagoniste delle mostre di moda previste per la Primavera 2026. Questi eventi esibiscono abiti e look iconici indossati da figure pubbliche di rilievo, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori. Le esposizioni si svolgono in musei e fondazioni, offrendo uno sguardo diretto sui capi che hanno segnato epoche e tendenze.