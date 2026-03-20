Da Beyoncé alla Regina Elisabetta | gli star look sono al centro delle mostre di moda della Primavera 2026
Da Beyoncé alla Regina Elisabetta, le star sono protagoniste delle mostre di moda previste per la Primavera 2026. Questi eventi esibiscono abiti e look iconici indossati da figure pubbliche di rilievo, attirando l’attenzione di appassionati e visitatori. Le esposizioni si svolgono in musei e fondazioni, offrendo uno sguardo diretto sui capi che hanno segnato epoche e tendenze.
Q uesta primavera la moda occupa musei e fondazioni con progetti che fanno venir voglia di prendere e partire. Il calendario espositivo internazionale delle mostre di moda 2026 si anima di appuntamenti imperdibili, dall’Italia all’estero, che meritano il viaggio. Il fil rouge? Abiti indossati da personaggi e star che hanno fatto la storia. Tendenze Autunno Inverno 20262027: 10 trend moda che definiranno il guardaroba X Dalle grandi Maison agli archivi riscoperti, dalle icone del Novecento alle nuove visioni contemporanee, ecco le esposizioni a tema fashion più imperdibili della primavera 2026. Dalla visione di Elsa Schiaparelli ad oggi, a Londra. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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