Curiosità Conti e Noccioli sono i bianconeri con più presenze

Conti e Noccioli sono i giocatori con il maggior numero di presenze nella storia della Robur. Entrambi continuano a rafforzare la loro posizione in questa speciale classifica, dimostrando una lunga militanza con il club. La loro presenza in campo rappresenta un elemento distintivo per la squadra, che si distingue per la continuità offerta dai due giocatori. La classifica si aggiorna di stagione in stagione.

Conti e Noccioli proseguono la loro corsa nella speciale classifica dei giocatori con più presenze della Robur. Domenica contro il Prato il primo è partito dal primo minuto mentre l’attaccante è subentrato nella ripresa. I due ex calciatori del Ghiviborgo, giunti in estate con Bellazzini, si sono confermati dunque gli unici due calciatori della rosa ad aver giocato tutte le 27 gare di campionato fin qui disputate dai bianconeri (due le reti a testa). Li tallona Ciofi, con 26 (4 gol) seguito da capitan Somma a 25 (rientrato al Lungobisenzio dopo la giornata squalifica). Il centrale va a braccetto con un altro difensore, Zanoni e con Lipari che ha segnato 5 reti negli ultimi 270 minuti anche loro a quota 25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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