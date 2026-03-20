Cuba e il pressing di Trump. Economia al collasso, manca anche l'acqua

Cuba. Per Trump il presidente Diaz Canel deve dimettersi. Aumentano le pressioni degli Usa sull’isola caraibica. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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