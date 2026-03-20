Crozza nei panni di Aldo Mattia | La strategia del clientelismo per ottenere voti

Maurizio Crozza interpreta per la prima volta il personaggio di Aldo Mattia, che invita a mobilitare ogni risorsa per rafforzare la strategia del clientelismo al fine di ottenere voti. Durante il suo intervento, sottolinea l’importanza di consolidare alleanze e di utilizzare strumenti di influenza per aumentare il consenso elettorale. L’attenzione si concentra sulla figura di Mattia e sulle sue dichiarazioni pubbliche in merito a queste pratiche.

Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni di Aldo Mattia che invita a mobilitare ogni conoscenza possibile per ottenere voti Nella nuova puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste per l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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