Crolla solaio in un casolare a Roma 2 morti Forse maneggiavano ordigno

Un solaio di un casolare abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma è crollato lasciando sul terreno i corpi di due persone, un uomo e una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno recuperato i corpi, mentre si ipotizza che all’interno si potesse maneggiare un ordigno. La scena è stata messa sotto sequestro per le indagini.

Crolla il solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all’interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Gli inquirenti sospettano l’esplosione di un ordigno per un attentato. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Crolla solaio in un casolare a Roma, 2 morti. Forse maneggiavano ordigno Articoli correlati Roma, crolla casolare: due morti. L’ipotesi: «Stavano preparando un ordigno»Sono due anarchici le vittime morte dell’esplosione nel casolare del parco degli Acquedotti a Roma avvenuto questa mattina. Due anarchici morti nell'esplosione di un casolare a Roma. Forse stavano maneggiando un ordignoAGI - I vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, per il crollo di un casolare abbandonato,... Crolla solaio in un casolare a Roma, 2 morti. Forse maneggiavano ordigno Contenuti utili per approfondire Crolla solaio Temi più discussi: Paura in Vico dei Conciatori: crolla solaio - FoggiaToday; Paura a Foggia, crolla il solaio di un appartamento: nessun ferito; Crolla un solaio in un edificio, per fortuna nessun ferito; Crolla solaio in stabile a Foggia, nessun ferito. Crolla il solaio di un appartamento, sgomberata la palazzina di sei pianiÈ stata sgomberata la palazzina di sei piani a Foggia in vico dei Conciatori, dopo il crollo del solaio avvenuto ieri mattina al secondo piano dello stabile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L ... msn.com SOLAIO CROLLA Solaio crolla in vico dei Conciatori: sgombero di 18 famiglieMomenti di apprensione nella giornata di ieri in vico dei Conciatori, nel centro cittadino, dove si è verificato il crollo di un solaio ... statoquotidiano.it CROLLA SOLAIO DI UN CASALE AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI: DUE MORTI SOTTO LE MACERIE Tragedia a Roma, al parco degli Acquedotti. Due persone sono morte all'interno di un casale abbandonato, dove è crollato un solaio. L'incident - facebook.com facebook Crolla solaio in un casale del Parco degli Acquedotti a Roma, al momento 2 morti x.com