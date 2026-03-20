Crolla il solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all’interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Gli inquirenti sospettano l’esplosione di un ordigno per un attentato. Servizio di Alessio Orlandi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Crolla solaio in un casolare a Roma, 2 morti. Forse maneggiavano ordigno

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