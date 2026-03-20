Nella notte del 20 marzo 2026 a Crema, i vigili del fuoco sono intervenuti tre volte in due ore e mezza per spegnere incendi di cassonetti, crepando anche alcuni cestini e contenitori di raccolta rifiuti. Un uomo straniero, che si sospetta abbia agito con intenti di vendetta, è stato denunciato dalle forze dell’ordine. Non sono state riportate altre informazioni sui motivi o sull’identità dell’uomo.

Crema (Cremona), 20 marzo 2026 – Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Crema, che in due ore e mezza sono dovuti uscire tre volte per spegnere le fiamme appiccate ad altrettanti cassonetti da uno straniero molto arrabbiato. A dare del lavoro ai pompieri è stato uno straniero di 35 anni senza fissa dimora, autore di un furto non riuscito nel pomeriggio di mercoledì nel supermercato Ipercoop. Vergiate, appartamento distrutto dal fuoco: evacuata famiglia con tre figli L’uomo ha cercato di portare fuori dal negozio alcune confezioni di alimentari senza pagarle. Fermato dalla vigilanza interna e consegnato alla polizia, lo straniero è stato portato in commissariato, denunciato e poi liberato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, cassonetti e cestini a fuoco. Denunciato un senzatetto: c’è l’ipotesi di una sua vendetta

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