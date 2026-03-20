Il 21 marzo Rai 1 trasmetterà in seconda serata la sesta edizione di Women for Women Against Violence – Camomilla Award, un programma che trasforma storie di violenza e malattia in un racconto di impegno civile. La manifestazione mira a dare voce a chi di solito resta inascoltato, coinvolgendo il pubblico attraverso un formato che va oltre la semplice rappresentazione teatrale.

“Non è solo uno spettacolo, ma un modo per dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato”. Riparte da qui “ Women for Women Against Violence – Camomilla Award ”, il programma che il 21 marzo torna in seconda serata su Rai 1 con la sua sesta edizione. Ideato da Donatella Gimigliano, il format si muove in equilibrio tra racconto e impegno civile, mettendo al centro storie di donne che hanno attraversato esperienze estreme – dalla violenza di genere alla malattia – e che oggi scelgono di raccontarsi. Non per spettacolarizzare il dolore, ma per trasformarlo in consapevolezza. A guidare la serata saranno Elenoire Casalegno e Arianna Ciampoli, con la regia di Antonio Centomani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Così storie di violenza e malattia diventano racconto e impegno civile: riparte Women for Women Against Violence – Camomilla Award

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