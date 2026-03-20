Cos’è successo nel ventesimo giorno di guerra

Nel ventesimo giorno di guerra, sono stati segnalati nuovi attacchi iraniani contro infrastrutture energetiche nell'area del Golfo. Le operazioni hanno coinvolto diversi obiettivi strategici, causando interruzioni nelle forniture di energia e blackout temporanei. Le autorità locali hanno confermato gli attacchi senza fornire dettagli sulle eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane tesa e in continua evoluzione.

I nuovi attacchi iraniani contro infrastrutture energetiche nell'area del Golfo hanno fatto aumentare il prezzo di petrolio e gas Giovedì sono continuati gli attacchi iraniani alle infrastrutture energetiche di diversi paesi del Golfo, una risposta al bombardamento compiuto ieri da Israele a un importante impianto iraniano che attinge il gas da South Pars, il grande sito offshore di gas naturale. L’Iran ha colpito due raffinerie in Kuwait, una in Arabia Saudita e anche la raffineria più importante di Israele, ad Haifa. Per tutta la giornata si è parlato molto del rapporto fra Stati Uniti e Israele. Stamani il presidente statunitense Donald Trump ha scritto sul suo social Truth di non aver saputo in anticipo dell’attacco di Israele contro l’impianto iraniano, provando a ridimensionare la responsabilità statunitense nel bombardamento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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