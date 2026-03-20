Cos’è il Btp 2067 | quanto vale come funziona e rendimento

Il Btp 2067 è un titolo di stato italiano con scadenza a cinquant’anni, emesso il 29 marzo 2026. Chi lo acquista si impegna a mantenere l’investimento per tutto il periodo, con la possibilità di ricevere interessi periodici. Il titolo rappresenta un’opportunità per chi è disposto a aspettare molti anni prima di ricevere indietro il capitale.

Roma, 29 marzo 2026 – Cinquant’anni di attesa per ricevere indietro il capitale: il Btp 2067 non è per tutti, ma per chi sa aspettare può trasformarsi in un’occasione rara. L’Italia offre così il titolo di Stato più longevo della sua storia finanziaria ( ancor più del Btp 2051 ), tra sconti sul prezzo e cedole semestrali garantite. Vediamo come funziona, quanto rende e se conviene. Cos’è il Btp 2067. Il Buono del Tesoro Poliennale 2067, soprannominato “Matusalemme”, è stato il primo Btp italiano a scadenza ultracinquantennale, emesso nell’autunno 2016. Con cedola fissa annua del 2,80% e pagamenti semestrali, permette all’investitore di ricevere flussi costanti fino al 1° marzo 2067. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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