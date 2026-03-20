Cosa succede nel campo largo dopo il referendum? I possibili scenari

A poche ore dall'apertura delle urne referendarie, si stanno delineando diversi scenari per il campo largo. I partiti e i movimenti coinvolti si preparano a rispondere ai risultati, mentre i cittadini si apprestano a esprimere la loro preferenza. La campagna elettorale si avvia alla conclusione e le discussioni continuano tra tensioni e aspettative. La consultazione popolare si svolge sotto l'occhio attento di tutti.

Poche ore all’apertura delle urne referendarie. «Sia il vostro parlare: “Sì, sì, No, no”; il di più viene dal Maligno» ( Mt 5,37). Il campo largo ha scelto di opporsi alla riforma Nordio in maniera netta, con l’eccezione di Matteo Renzi che un po’ ha detto e un po’ non ha detto. In ogni caso anche la sua è sembrata una posizione strumentale, finalizzata perlopiù a non farsi cacciare dal campo largo nel quale è faticosamente rientrato. Matteo Renzi (Imagoeconomica). Una vittoria del No non eliminerà i problemi del centrosinistra. Il centrosinistra scommette sulla vittoria del No e ha stimolato l’elettorato puntando sulla difesa strenua della Costituzione, della democrazia, dell’ indipendenza della magistratura, sotto attacco dei soliti fascisti al governo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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