Cordoglio della Camera di Commercio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di Commercio di Arezzo ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni, comunicando la notizia attraverso un messaggio ufficiale. La nota è stata diffusa dal Presidente Massimo Guasconi, insieme alla Giunta, al Consiglio e al Comitato per l’Imprenditoria Femminile, che hanno ricordato la figura scomparsa con parole di rispetto e stima.

Arezzo, 20 marzo  2026 – Il Presidente Massimo Guasconi, unitamente alla Giunta, al Consiglio e al Comitato per l’Imprenditoria Femminile, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni. Pioniera del settore orafo e figura simbolo dell'eccellenza aretina nel mondo, Graziella Buoncompagni ha rappresentato un modello di visione imprenditoriale e dedizione al lavoro. Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile ne ricorda con particolare gratitudine la partecipazione attiva ad alcune iniziative, durante le quali i suoi interventi hanno saputo ispirare colleghe e giovani imprenditrici con intelligenza e passione. Alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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