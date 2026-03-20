Cordoglio della Camera di Commercio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni

La Camera di Commercio di Arezzo ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni, comunicando la notizia attraverso un messaggio ufficiale. La nota è stata diffusa dal Presidente Massimo Guasconi, insieme alla Giunta, al Consiglio e al Comitato per l’Imprenditoria Femminile, che hanno ricordato la figura scomparsa con parole di rispetto e stima.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Il Presidente Massimo Guasconi, unitamente alla Giunta, al Consiglio e al Comitato per l’Imprenditoria Femminile, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni. Pioniera del settore orafo e figura simbolo dell'eccellenza aretina nel mondo, Graziella Buoncompagni ha rappresentato un modello di visione imprenditoriale e dedizione al lavoro. Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile ne ricorda con particolare gratitudine la partecipazione attiva ad alcune iniziative, durante le quali i suoi interventi hanno saputo ispirare colleghe e giovani imprenditrici con intelligenza e passione. Alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cordoglio della Camera di Commercio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni Articoli correlati La scomparsa di Graziella Buoncompagni, il cordoglio di GianiArezzo, 18 marzo 2026 – La scomparsa di Graziella Buoncompagni, il cordoglio di Giani. Arezzo, cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni, Casini (Pd): “Figura simbolo dell’imprenditoria aretina”Arezzo, 19 marzo 2026 – Arezzo, cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni; Casini (PD): “Figura simbolo dell’imprenditoria aretina”. Una raccolta di contenuti su Cordoglio della Camera Temi più discussi: La morte di Bossi, un cordoglio bipartisan; Dalla Democrazia Cristiana alla Camera di Commercio, fino a Confartigianato: addio a Vancini; VIDEO | Addio ad Umberto Bossi, il cordoglio per la scomparsa del padre della Lega; Morto Umberto Bossi, il cordoglio della politica genovese: Un gigante. Il cordoglio della sezione casalese della Lega per la scomparsa di Umberto BossiLa sua visione, radicata nei territori e proiettata verso il futuro, ha tracciato un solco destinato a rimanere nella memoria del Paese ... casalenews.it Addio a Bossi, il cordoglio della politicaLa scomparsa di Bossi piomba coinvolge tutta la politica. Il cordoglio arriva da amici, compagni di avventura politica e avversari. vocealta.it La grande famiglia della Rotonda si unisce al cordoglio per le perdita di Maurizio Zanferrari, le più sentite condoglianze ai suoi cari. Ciao, tanguero La camera ardente si trova presso la casa di cura Ancelle, in via Aselli 18, Cremona, fino a sabato ore 16:00 - facebook.com facebook